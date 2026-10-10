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Amed Sportif, Dia Saba'nın penaltısıyla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler maçının ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Amed Sportif, 25. dakikada Dia Saba'nın penaltıdan attığı golle soyunma odasına önde gitti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Emin Tuğral, Kerem İlitangil

Gençlerbirliği : İrfan Can Eğribayat, Metehan Baltacı, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Diabate, Luis, Fıratcan Üzüm, Tongya, Gouveia, Mendes

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasnic, Dellova, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp, Ballet, Dia Saba, Muhammed Khalil, Orban

Gol: Dk. 25 Dia Saba (Penaltıdan) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 15 Thalisson, Dk. 23 İrfan Can Eğribayat ( Gençlerbirliği )

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Dia Saba'nın orta sahadan gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Orban, kaleciyle karşı karşıya kaldı ama defans oyuncusu Thalisson son anda tehlikeyi önledi.

9. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Abdurrahim Dursun'un ortasını savunma karşıladı. Luis'in ceza yayı üzerinden yaptığı gelişine vuruşta, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

23. dakikada Amed Sportif Faaliyetler penaltı kazandı. Furkan Soyalp'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Orban, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.

25. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Dia Saba, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Kaynak: AA
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