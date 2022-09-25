Amed Sportif-Bursaspor maçı öncesi saha karıştı! TFF'ye iptal çağrısı yapılıyor
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TFF 2. Lig'de oynanan Amed Sportif-Bursaspor maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan yeşil-beyazlı futbolculara tribünden yabancı cisimler atıldı. Bursasporlu futbolcuların polis koruması eşliğinde soyunma odasına gitmesinin ardından sosyal medyada TFF'ye maçı iptal etmesi yönünde çağrılar yapıldı. Bursaspor taraftarının açtığı "Maçı iptal et TFF" etiketi kısa sürede gündem oldu.
Amed Sportif ile Bursaspor, TFF 2. Lig 6. haftasında Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi konuk ekip futbolcuları tribünlerden atılan yabancı maddelerin hedefi oldu.
BURSASPORLU FUTBOLCULARA POLİS EŞLİK ETTİ
Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Bursasporlu futbolculara tribünlerden yabancı madde atıldı. Bunun üzerine devreye güvenlik güçleri girerken futbolcular polis korumasında soyunma odasına girdi.
"MAÇI İPTAL ET TFF"
Yaşananların ardından Bursaspor taraftarı sosyal medyada "Maçı iptal et TFF" etiketi ile paylaşımlar yaptı. Kısa sürede gündeme oturan etiket ile binlerce paylaşım yapıldı.