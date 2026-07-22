Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekibi Amed Sportif, Burdur’da çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde pas, topa sahip olma ve atletik koşu çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Burdur kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel Spor Tesisleri'nde kamp çalışmalarını devam ettiren yeşil-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular; pas, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları yaptı.
İdman, çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: AA / Osman Bilgin