Haberler

Amed Spor futbolcusu Daniel Moreno'nun dudağına 25 dikiş atıldı

Amed Spor futbolcusu Daniel Moreno'nun dudağına 25 dikiş atıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum F.K. maçında Daniel Moreno, rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlandı ve dudağına 25 dikiş atıldı. Sağlık durumu iyi olduğu açıklanan futbolcunun tedavi süreci devam ediyor.

DİYARBAKIR'da oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum F.K. maçında başında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanan Amed Spor futbolcusu Daniel Moreno'nun dudağına 25 dikiş atıldı.

Diyarbakır Stadyumu'nda dün akşam oynanan Arca Çorum F.K karşılaşmasında Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Daniel Moreno, maçın 4'üncü dakikasında ani gelişen atakta konuk ekipten Erkan Kaş ile ceza alanında girdiği mücadelede dudağına gelen dirsek darbesiyle sakatlandı. İzmir Bölgesi üst klasman hakemlerinden Davut Dakul Çelik'in yönettiği karşılaşmada pozisyon için VAR devreye girmezken, uzun süre yerde tedavi edilen ve maçtan sonra hastaneye sevk edilen Moreno'nun dudağına 25 dikiş atıldı.

'OPERASYON 1,5 SAAT SÜRDÜ'

Amed Sportif Faaliyetlerden yapılan yazılı açıklamada, Moreno'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Çorum FK karşılaşması sırasında yüzüne aldığı darbe sonucu futbolcumuz Moreno'nun üst dudak bölgesinde ciddi yaralanma meydana gelmiştir. Oyuncumuz, maçın ardından acil olarak ameliyata alınmış, yaklaşık 1,5 saat süren operasyon iki estetik cerrah tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan tıbbi müdahale sonucunda futbolcumuzun üst dudak bölgesine 25 dikiş atılmıştır. Futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi

Hastanede pes dedirten görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı

Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı

Kar kuvvetli geliyor, tatil gündemde! Uzman isim valiye çağrı yaptı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı