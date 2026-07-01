Amed SF, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da başladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed SF, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı.

Yeşil-kırmızılı ekip, 1 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon mesaisine start verdi. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanla başlayan kamp programında futbolcuların fiziksel ve taktiksel hazırlıklarına ağırlık verilecek.

Amed SF'nin Erzurum kamp kadrosunda sezon öncesi transfer döneminde kadroya katılan yeni isimler de yer alırken, kulübün futbol akademisinden yetişen Bora Gün, Muhammed Kahraman, Mirsat Kılıç, İsmail Duyu, Muhammed Damar ve Yakup Girişen de ilk etap kamp kadrosuna dahil edildi.

Gösterdikleri gelişim ve performansla profesyonel A Takım kadrosuna yükselen genç futbolcuların, sezon öncesi hazırlık sürecinde takımla birlikte çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişerek A Takım seviyesine yükselen oyuncuların kulübün değerlerini ve mücadele ruhunu sahaya en iyi şekilde yansıtacaklarına inanıldığı ifade edilirken, genç futbolculara başarılı bir kamp dönemi ve verimli bir hazırlık süreci temennisinde bulunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı