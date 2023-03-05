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Amed maçında kalp spazmı geçiren İsmail Ertekin için Bursaspor'dan açıklama: Durumu iyi

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Amed maçında kalp spazmı geçiren İsmail Ertekin için Bursaspor'dan açıklama: Durumu iyi

Olaylı Amedspor maçının devre arasında kalp spazmı geçiren ve hastaneye kaldırılan Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin'in durumunun iyi olduğu açıklandı.

TFF 2. Lig'de oynanan Bursaspor- Amedspor karşılaşmasında olay üstüne olay çıktı. Yağan yabancı maddeden dolayı futbol oynamanın zor olduğu zemin, her iki takımın oyuncularına da zor anlar yaşattı.

Amed maçında kalp spazmı geçiren teknik direktör İsmail Ertekin için Bursaspor'dan açıklama: Durumu iyi

KALP SPAZMI GEÇİRDİ

Bursaspor'un 2-1 kazandığı maçın devre arasında Teknik Direktör İsmail Ertekin kalp spazmı geçirdi. Cezası sebebiyle kulübede olamayan ve tribünden maçı takip eden Ertekin, apar topar hastaneye kaldırıldı.

SON DURUMU İYİ

Bursaspor'dan yapılan açıklamada"Amed maçının devre arasında rahatsızlanan teknik direktörümüz İsmail Ertekin'in sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastanede tutulmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Bursaspor Amedspor Spor Haberler

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