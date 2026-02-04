Haberler

Ambulansla oyundan çıktı! Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu dakikalar
Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan müsabakada Ahmed Kutucu ile İsa Doğan kafa kafaya çarpıştı. İsa, ambulansla götürülürken, Ahmed de soyunma odasına gitti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile İstanbulspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda yürekler ağızlara geldi.

İKİ OYUNCU ÇARPIŞTI

46. dakikada sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu ile sarı-siyahlıların kalecisi İsa Doğan bir pozisyonda kafa kafaya çarpıştı ve yere düştü. İki takımın sağlık ekipleri, hızlıca sahaya girip futbolculara ilk müdahalelerini burada gerçekleştirdi. Ahmed müdahalenin ardından ayağa kalktı ve soyunma odasına gitti.

SAHADAN AMBULANS İLE ÇIKTI

İsa Doğan için ise sahaya ambulans girdi. Sedye ile yerden kaldırılan İsa daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Sakatlıklarından dolayı oyuna devam edemeyen İsa Doğan'ın yerine 51. dakikada Mücahit Serbest girerken, Ahmed Kutucu'nun yerine de 52. dakikada Ismail Jakobs dahil oldu.

