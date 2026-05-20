Haberler

Ambulansın Hazır Bulunmaması Nedeniyle Maç İptal Edildi

Ambulansın Hazır Bulunmaması Nedeniyle Maç İptal Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de BAL'a yükselecek 3. takımı belirleyecek Anamur Belediyespor-Akdeniz Belediyespor maçı, statta ambulans bulunmaması nedeniyle hakemler tarafından iptal edildi.

MERSİN'i Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) temsil edecek 3'ncü takımın belli olacağı Anamur Belediyespor-Akdeniz Belediyespor karşılaşması ambulansın maç başlamadan önce hazır bulunmaması nedeniyle hakemler tarafından iptal edildi.

Bölgesel Amatör Lig bileti için karşı karşıya gelmesi beklenen Anamur Belediyespor ile Akdeniz Belediyespor, maç saatinde sahaya çıkmasına rağmen karşılaşma başlayamadı. Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre müsabaka sırasında ambulansın statta hazır bulunması gerekirken, maçın başlama anına kadar ambulansın gelmemesi krize neden oldu. Karşılaşma öncesi iki takım da sahada son hazırlıklarını yaparken, hakem heyeti ambulansın statta bulunmadığını tespit etti. Maçın başlaması için bir süre beklenirken, eksikliğin giderilememesi üzerine hakemler müsabakayı iptal etme kararı aldı. Kararın ardından futbolcular ve teknik heyetler soyunma odasına giderken, tribünlerde bulunan taraftarlar duruma sert tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Uyuşturucu kullanımı ve 11 kez nitelikli cinsel saldırıdan cezalandırılması istendi

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Evler tahliye ediliyor, esnaf kepenk kapattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Ceferin'den Türk futboluna övgü dolu sözler: Konuşmakla kalmayıp mükemmel tesisler inşa ettiler

''Türkiye konuşmakla kalmadı'' deyip o projeleri göklere çıkardı
Özgür Özel, Erdoğan'a 300 bin TL tazminat ödeyecek

Mahkemeden Özgür Özel'e kötü haber! Davayı kaybetti
Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi

İmzalar atıldı! Yeniden Beşiktaş'ta
Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır

Fenerbahçe'den ayrılıyor! Gideceği takımdaki yeni evi bile hazır
10 yıllık sır perdesi kalktı! Kayıp kadının katili her şeyi itiraf etti

10 yıllık sır perdesi kalktı! Katil her şeyi itiraf etti
İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip

Okan Buruk'a dev talip! Avrupa'da yeni bir tarih yazabilir