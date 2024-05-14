Üye Girişi
Haberler

Ambar Kızılırmakspor, Güneşli Gençlikspor'u 5-0 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nun Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan maçta Ambar Kızılırmakspor, rakibi Güneşli Gençlikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 mağlup etti.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nun Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan maç da Ambar Kızılırmakspor, rakibi Güneşli Gençlikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Mehmet Temizyürek, Cenk Uluçınar

Ambar Kızılırmakspor: Baykal Altay, Süphan Kafkas (Ali Şık dk. 89), Yusuf Arslaneri Yakup Aslan, Ömer Faruk Kalkan, Furkan Batar, Ayhan Aslan (Emre Tekin dk. 68) Ozan Seringen, Barış Soysal (Kahraman Yurday dk. 68), Muhammet Ünal, Remzi Yılmaz

Güneşli Gençlikspor: Abdullah Yiğit, Mustafa Yılmaz (Hasan dk. 66), Ahmet Serdar Kaldırım (Emre dk. 82), Mehmet Keskin, Rıfat Demirbilek, Halil Eren, Emirkan Karakoç, Erkan Yayık, Ümit Bozkuş, Emre Yıldırım, Mert Hakan Korkmaz

Goller: Yusuf Arslaner (dk. 60), Furkan Batar (dk. 79,84), Yakup Aslan (dk. 81), Kahraman Yurday (dk. 90) (Ambar Kızılırmakspor)

Kırmızı Kart: Rıfat Demirbilek (dk. 62) (Güneşli Gençlikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Şeker Güneşli Spor Güncel Haberler

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

 Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

 Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

 CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title