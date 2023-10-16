Amatör spor kulüplerine 2 milyon TL destek

Gebze Belediyesi, amatör spor kulüplerine 2 milyon TL değerinde malzeme desteği sağladı.

Gebze'deki amatör sporculara ve amatör spor kulüplerine imkanlar ölçüsünde destek veren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, düzenlenen törenle kulüplere 2 milyon TL değerinde malzeme desteğinde bulundu. Törende konuşan Başkan Büyükgöz, "Göreve geldiğimizde Gebze'de 7 bin 500 gencimizin spor altyapısı vardı. Spor salonları başta olmak üzere gelişen sportif altyapının yanı sıra ilçeye kazandırdığımız konsept parklarımızla beraber bugün 75 bin gencimize spor yapma imkanı sağlıyoruz. Ampüte spor kulübümüz süper ligde, voleybol spor kulübümüz 1. ligde Gebze'mizi gururla ve başarıyla temsil ediyor. Sporun hemen hemen her dalında gençlerimiz başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Bugün 2 milyon lirayı aşan malzeme desteğini sizlerin huzurunda Gebze'deki amatör spor kulüplerimize sağlamış oluyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan KASFK başkanı ve yönetimine, mesai arkadaşlarıma, amatör spor kulüplerimizin yönetimlerine ve en önemlisi amatör spora gönül veren genç kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın da verdiği desteklerinden dolayı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ekibine teşekkür etti. - KOCAELİ