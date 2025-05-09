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Amatör Spor Kulüpleri Gelişi İçin İşbirliği Yapıldı

Amatör Spor Kulüpleri Gelişi İçin İşbirliği Yapıldı
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Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile amatör spor kulüplerinin durumu ve desteklenmesi üzerine görüşme gerçekleştirdi. Sporun yaygınlaştırılması ve kulüplerin güçlendirilmesi için işbirliği yapma kararı alındı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun'un Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaretinde, amatör spor konusu masaya yatırıldı.

Gerçekleşen görüşmede, amatör spor kulüplerinin mevcut durumu ve şehirdeki müsabakalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Tosun, amatör sporun gelişimi için yapılan çalışmaların önemine değinirken, kulüplerin karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri üzerine istişare edildi.

Ziyaret kapsamında, yerel sporun güçlendirilmesi ve genç sporcuların desteklenmesi adına atılabilecek adımlar ele alındı. İl Müdürü Demir, spor kulüplerinin faaliyetlerine katkı sağlamak için gerekli iş birliklerine açık olduklarını belirterek, amatör sporun gelişmesi adına çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Görüşmenin sonunda Tosun ve Demir, sporun yaygınlaştırılması ve kulüplerin desteklenmesi noktasında ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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