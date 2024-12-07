Üye Girişi
Haberler
Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı

 Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi

İki kritik kenti daha kaybetti

 Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi

Amatör maçta atılan çalım sonrası teknik direktörden tartışmalı karar

Amatör maçta atılan çalım sonrası teknik direktörden tartışmalı karar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt dışında oynanan bir amatör maçta atılan çalım, takım içinde büyük bir kargaşa yarattı. Çalım atan oyuncunun takım arkadaşları kendilerini yere atarken, teknik direktörden dikkat çeken bir karar geldi. Teknik direktörün takımın sansasyonel çalımın ardından disiplinden koptuğu gerekçesiyle oyuncuyu dışarı alması sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim hocayı desteklerken, bir kesim de çalımın güzelliğine vurgu yaparak oyuncunun çıkarılmasını yanlış buldu.

Amatör bir maçta atılan sansasyonel çalım adeta ortalığı karıştırdı. Çalımın ardından oyuncunun takım arkadaşları kendilerini yerlere attı. O anlarda ise teknik direktörden dikkat çeken bir hamle geldi. Takımın disiplinden koptuğunu düşünen teknik direktör, çalım atan oyuncuyu kenara aldı.

Amatör maçta atılan çalım sonrası teknik direktörden tartışmalı karar

Teknik direktörün bu kararı sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim hocanın kararını desteklerken, bir kesim de çalımın güzelliğine vurgu yaparak oyuncunun çıkarılmasını yanlış buldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor
img

İhracattan geri dönen ürünlerin akıbeti belli oldu
img

Süper Lig devinden tarihi Messi hamlesi
img

Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.