Amatör maçta atılan çalım sonrası teknik direktörden tartışmalı karar
Yurt dışında oynanan bir amatör maçta atılan çalım, takım içinde büyük bir kargaşa yarattı. Çalım atan oyuncunun takım arkadaşları kendilerini yere atarken, teknik direktörden dikkat çeken bir karar geldi. Teknik direktörün takımın sansasyonel çalımın ardından disiplinden koptuğu gerekçesiyle oyuncuyu dışarı alması sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim hocayı desteklerken, bir kesim de çalımın güzelliğine vurgu yaparak oyuncunun çıkarılmasını yanlış buldu.
Amatör bir maçta atılan sansasyonel çalım adeta ortalığı karıştırdı. Çalımın ardından oyuncunun takım arkadaşları kendilerini yerlere attı. O anlarda ise teknik direktörden dikkat çeken bir hamle geldi. Takımın disiplinden koptuğunu düşünen teknik direktör, çalım atan oyuncuyu kenara aldı.
Teknik direktörün bu kararı sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim hocanın kararını desteklerken, bir kesim de çalımın güzelliğine vurgu yaparak oyuncunun çıkarılmasını yanlış buldu.