Amatör Lig maçını kamyon ve römorkların üzerinden izlediler
İhlas Haber Ajansı - Mahmut Kılınç - Spor
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- Amatör Lig maçını kamyon ve römorkların üzerinden izlediler Statta tribün olmayınca çareyi kamyon ve römorklarda buldular Kayseri 1. Amatör Küme 5. haftasında oynanan Sindelhöyükspor ile Talas İdmanyurdu maçına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, römork ve kamyonların üzerine çıkarak maç izlediler.
- Amatör Lig maçını kamyon ve römorkların üzerinden izlediler
Statta tribün olmayınca çareyi kamyon ve römorklarda buldular
KAYSERİ - Kayseri 1. Amatör Küme 5. haftasında oynanan Sindelhöyükspor ile Talas İdmanyurdu maçına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, römork ve kamyonların üzerine çıkarak maç izlediler.
Sindelhöyükspor - Talas İdmanyurdu maçı Sindelhöyük Şehit Mücahit Sınırtepe Stadı'nda oynandı. Maça Sindelhöyük halkı, kadın ve çocukların da aralarında olduğu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Statta tribün olmayınca vatandaşlar maçı kamyon, römork ve araçların üzerine çıkarak izledi.
Çekişmeli geçen maçı ev sahibi Sindelhöyükspor 4-2 kazandı.