Haberler

Süper Amatör Lig maçında futbolcular kavga etti; o anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de oynanan Türkiye Süper Amatör Lig karşılaşmasında Fındıklı 1974 Spor ile Ardeşenspor arasında çıkan kavga, maçın son anlarını gölgede bıraktı. Oyuncuların tekme ve yumruklarla kavga ettiği müsabakada Fındıklı 1974 Spor, 2-1 galip gelerek sahadan ayrıldı.

RİZE'de Türkiye Süper Amatör Lig'de oynanan Fındıklı 1974 Spor ile Ardeşenspor karşılaşmasının sonlarında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Oyuncuların tekme ve yumruklu kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların sakinleşmesi sonrası devam eden müsabaka, Fındıklı 1974 Spor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Türkiye Süper Amatör Lig 3'üncü hafta müsabakalarında Fındıklı 1974 Spor, evinde Ardeşenspor'u konuk etti. Fındıklı ilçe stadında oynanan karşılaşmanın son anlarında iki takım oyuncuları arasında sert müdahale nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Rakiplerin birbirine tekme ve yumruk attığı kavgada iki oyuncu arasında kalan hakemde yere düştü. Güvenlik güçleri saha girerek futbolcuları ayırdı. Futbolcuların sakinleşmesi sonrası hakemin 3 kırmızı kart gösterdiği müsabakadan Fındıklı 1974 Spor, 2-1 galip ayrıldı. Kavga anı ise seyircilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HABER-KAMERA: Ziya AKYILDIZ/RİZE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Tehdit edildiğini açıklayan fenomen kasaba silahlı saldırı

Tehdit edildiğini açıklamıştı! Fenomen kasap günler sonra vuruldu
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki: Rüyanda bile göremeyeceğin eserler

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e yaylım ateşi: Rüyanda bile göremezsin