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Amatör Futbol Disiplin Kurulu'ndan Develigücü ve Yahyalıspor'a Ceza

Amatör Futbol Disiplin Kurulu'ndan Develigücü ve Yahyalıspor'a Ceza
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Develigücü ve Yahyalıspor, 19 Ocak'ta oynanan Kayseri derbisindeki sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle toplam 3 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Aynı maçta kırmızı kart gören Emrah Çalışlar ise 2 müsabakadan men cezası aldı.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu; Develigücü ve Yahyalıspor'a ceza verdi. Kayseri derbisinde kırmızı kart gören Emrah Çalışlar'ın da cezası belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan Develigücü ile Yahyalıspor'a Amatör Futbol Disiplin Kurulu'ndan (AFDK) ceza geldi. 19 Ocak'ta oynanan Develigücü - Yahyalıspor maçında takım halinde sportmenliğe aykırı davranışta bulunan Develigücü ve Yahyalıspor takımlarına, Futbol Disiplin Talimatı'nın 40/1-a ve 35/3 maddelerinin uygulanması yoluyla her bir sarı kart için 500 TL ve her bir kırmızı kart için bin TL olmak üzere toplam 3 bin 500'er TL para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

19 Ocak'ta oynanan Kayseri derbisinde kırmızı kart gören Yahyalıspor futbolcusu Emrah Çalışlar'a da 2 resmi müsabakadan men cezası verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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