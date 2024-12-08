Amasyaspor ve Kelkit Hürriyetspor 0-0 Berabere Kaldı
Nesine 3. Lig 2. Grupta Amasyaspor, 14. haftada sahasında Kelkit Hürriyetspor SK ile oynadığı karşılaşmayı 0-0'lık skorla tamamladı. Maçta her iki takım da sarı kart görürken, gol atma başarısı gösteremedi.
Nesine 3. Lig 2. Grupta Amasyaspor, ligin 14. haftasında sahasında konuk ettiği Kelkit Hürriyetspor SK ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.
Stat: 12 Haziran Stadyumu
Hakemler: Erdem Demirtaş xx, Şeyhmus Baysal xx, Furkan Ogün Demir xx
Amasyaspor: Umut Keseci x, Yunus Emre Çakır x, Enes Salih Çavdar x, Mert Ilıman x (Mustafa Ethem Erboğa dk.82 x), Sabit Hakan Yılmaz x (Ahmet Kağan Gürbüz dk.66 x), Hasan Türkyılmaz x, Emirhan Tak x (Onur Paksoy dk.81 x), Fatih Kıran x (Emre Işık dk.76 x), Batuhan Ayvaz x, Yunus Emre Aydemir x (Hakan Olkan dk.76 x), Buğra Çağlıyan x
Kelkit Hürriyetspor SK: Suphi Dağ x, Abdurrahman İlkyaz x, Ercan Şirin x, Yücel Yıldırım x, Berkay Akgül x (Batuhan Recep Atay dk.77 x), Ali Özdemir x, Ahmet Çelik x, Talha Enes Dege x (Yunus Emre Ertürk dk.65 x), Alihan Bel x (Alperen Köroğlu dk.85 x), Cenk Celil Karaosmanoğlu x, Atakan Ekiz x
Sarı kartlar: Mert Ilıman, Yunus Emre Aydemir (Amasyaspor), Yücel Yıldırım, Atakan Ekiz, Abdurrahman İlkyaz, Ali Özdemir (Kelkit Hürriyetspor SK) - AMASYA