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Amasyaspor, Uşakspor'u 1-0 Mağlup Etti

Amasyaspor, Uşakspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Nesine 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, 28. hafta karşılaşmasında sahasında Uşakspor'u 1-0'lık skorla geçti. Berkay Arslan'ın 73. dakikada attığı golle galibiyeti elde eden Amasyaspor, önemli bir galibiyet daha almış oldu.

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, ligin 28. haftasında sahasında konuk ettiği Uşakspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Eren Gökmen xx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xx, Turan Çelik xx

Amasyaspor: Umut Keseci x, Enes Salih Çavdar x (Erçin Ilgaz dk.45 x), Muhammed Enes Doğan x, Oğuzhan Doğan x (Deniz Erdoğan dk.75 x), Berkay Arslan xx, Fatih Kıran x (Burak Özdemir dk.88 x), Yunus Emre Aydemir x, Aslan Gök x, Buğra Çağlıyan x, Hakan Olkan x, Batuhan Er x (Ahmet Kağan Gürbüz dk.90 x)

Uşakspor: Mehmet Doğan x (Can Türk dk.30 x), Doğancan Kılıç x, Ercan Çifci x, Ali Kuçik x (Arda Karaca dk.70 x), Ayhan Taşlı x (Mustafa Yılmaz dk.70 x), Ahmet Buğrahan Tuncay x, Selçuk Alibaz x, Bayduhan Taşova x, Erol Zöngür x, Abdullah Balıkuv x (Cihangin Çağlıyan dk.65 x), Emirhan Tak x

Gol: Berkay Arslan dk.73 ( Amasyaspor)

Sarı kartlar: Berkay Arslan, Hakan Olkan, Deniz Erdoğan (Amasyaspor), Ayhan Taşlı, Selçuk Alibaz x, Erol Zöngür (Uşakspor) - AMASYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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