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Amasyaspor, Silivrispor'u 2-1 Mağlup Ederek Play-Off'a Yükseldi

Amasyaspor, Silivrispor'u 2-1 Mağlup Ederek Play-Off'a Yükseldi
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Nesine 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, Silivrispor'u 2-1 yenerek ligi 3. sırada tamamladı ve play-off mücadelesi oynamaya hak kazandı. Golleri Ahmed Kağan Gürbüz ve Batuhan Er kaydetti.

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, ligin 30. haftasında sahasında konuk ettiği Silivrispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla 49 puanlı Amasyaspor ligi 3. sırada, aynı puanlı rakibi ise 4. sırada tamamlayarak 2. Lige çıkmak için play-off mücadelesi oynamaya hak kazandı.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Evren Aydoğan xx, Aykut Yılmaz xx, Okan Delier xx

Amasyaspor: Serkan Demirol x, Yunus Emre Çakır x, Muhammed Enes Doğan x (Deniz Erdoğan dk.73 x), Oğuzhan Doğan x, Fatih Kıran x (Burak Efe Yaz dk.85 x), Yunus Emre Aydemir x (Ahmed Kağan Gürbüz dk.85 xx), Aslan Gök x, Buğra Çağlıyan x (Berkay Arslan dk.60 x), Hakan Olkan x, Burak Özdemir x (Hasan Türkyılmaz dk.60 x), Batuhan Er xx

Silivrispor: Ege Baran Sahillioğlu x, Taha Tunç x, Emirhan Türkmen x, Emre Deniz x, Oğuz Yavuz x, Polat Furkan x, Furkan Külekçi x, Mehmet Emin Taştan x, Barış Korkmaz x, Emir Hakan Patan xx (Kadircan Bilikli dk.73 x), Atakan Aksoy x (Erdem Alper dk.81 x)

Goller: Ahmed Kağan Gürbüz dk.87, Batuhan Er dk.90+4 (Amasyaspor), Emir Hakan Patan dk.52 (Silivrispor)

Sarı kartlar: Batuhan Er, Oğuzhan Doğan, Hakan Olkan(Amasyaspor), Polat Furkan, Furkan Külekçi, Ege Baran Sahillioğlu (Silivrispor)

Kırmızı kart: Emirhan Türkmen dk.88 (Silivrispor) - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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