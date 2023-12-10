Amasyaspor FK, Ergene Velimeşespor ile berabere kaldı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Amasyaspor FK, sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Amasyaspor'un golünü Batuhan Ayvaz atarken, Ergene Velimeşespor'un golünü Burak Can Alakuş kaydetti.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Amasyaspor FK, 14. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz x, Mete Topcu x, Emrah Altındağ x
Amasyaspor FK: Mücahit Çıra x, Cuma Ali Üzüm x, Onur Şirin x, Can Morgül x (Gökay Iravul dk. 86 x), Özgür Özdemir x (Ahmet Faruk Aydemir dk. 46 x), Tuncay Fındıkcı x, Kubilay Serbest x (Emre Işık dk. 65 x) Ahmet Buğrahan Tuncay x, Talha Mayhoş x (Emre Karadağ dk. 76), Batuhan Ayvaz xx (Samet Eker dk. 76 x), Okan Erdik x
Ergene Velimeşespor: Boğaçhan Kazmaz x, Safa Yıldırım x, İbrahim Fatih Dilek x, Özgen Erdem x, Akif Özerli x (Mustafa Durak dk. 69 x), Yusuf Yağcı x, Mert Er Estik x, Baha Kısacık x (Kerem Yaşa dk. 72), Ali Say x (Yunus Emre Kefeli dk. 73 x), İbrahim Hırçın x (Mertcan Akkaya dk. 69 x), Burak Can Alakuş xx
Goller: Batuhan Ayvaz (dk. 36) (Amasyaspor), Burak Can Alakuş (dk. 90) (Ergene Velimeşespor)
Sarı kartlar: Özgür Özdemir, Gökay Iravul, (Amasyaspor) - AMASYA