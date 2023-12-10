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Amasyaspor FK, Ergene Velimeşespor ile berabere kaldı

10 Aralık 2023 16:44 Son Güncelleme: 16:45 Abone Ol

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Amasyaspor FK, sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Amasyaspor'un golünü Batuhan Ayvaz atarken, Ergene Velimeşespor'un golünü Burak Can Alakuş kaydetti.