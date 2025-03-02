Amasyaspor, Beykoz İshaklı Spor'u 3-1 Mağlup Etti
Nesine 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, 22. haftada Beykoz İshaklı Spor'u 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Batuhan Er, Hasan Türkyılmaz ve Deniz Erdoğan'dan geldi.
Nesine 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, ligin 22. haftasında sahasında konuk ettiği Beykoz İshaklı Spor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Stat: 12 Haziran Stadyumu
Hakemler: Ali Rıza Altunbakır xx, Niyazi Atakan Ataseven xx, Hakan Tunç xx
Amasyaspor: Serkan Demirkol x, Muhammed Enes Doğan x, Oğuzhan Doğan x (Alihan Kalkan dk.78 x), Erçin Ilgaz x, Fatih Kıran x (Ahmed Kağan Gürbüz dk.78 x), Yunus Emre Aydemir x ( Deniz Erdoğan dk.63 xx), Aslan Gök x, Buğra Çağlıyan x, Hakan Olkan x, Burak Özdemir x ( Hasan Türkyılmaz dk.46 xx), Batuhan Er xx (İsmail Türkoğlu dk.90 x)
Beykoz İshaklı Spor: Yasin Davuş x, Baran Engül x (Süleyman Çelik dk.62 x), Okan Baydemir xx, Fevzi Can Bozkuş x (Atakan Akbulut dk.76 x), Emre Işık x (Ali Kabahasanoğlu dk.63 x), Barışcan Işık Altunbaş (Yunus Emre Kefeli dk.88 x), Atalay Gürel x, Mevlüt Çelik x, Sinan Baki Usluer x, Ferit Özler x, Onur Paksoy x (Yunus Talha Kökçe dk.63 x)
Goller: Batuhan Er dk.47 (P), Hasan Türkyılmaz dk.87 (P), Deniz Erdoğan dk.90+6 (Amasyaspor), Okan Baydemir dk.21 (P) (Beykoz İshaklı Spor)
Sarı kartlar: Buğra Çağlıyan, Muhammed Enes Doğan (Amasyaspor), Okan Baydemir, Yasin Davuş, Yunus Emre Kefeli (Beykoz İshaklı Spor) - AMASYA