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Amasya İl Jandarma Komutanlığından Yük Taşıyan Araçlara Denetim

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yük taşıyan 147 araca yönelik denetim yaptı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan karayolu ağında trafik ekipleri tarafından yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim yapıldı. 147 araç ve sürücü trafik kontrolüne tabi tutularak, araç şoförlerine bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.