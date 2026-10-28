Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Amasya'da Cumhuriyet Bayramı okçuluk turnuvasında 20 genç sporcu madalya için yarıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da Cumhuriyet Bayramı okçuluk turnuvasında 20 genç sporcu madalya için yarıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okçuluk turnuvası düzenledi. Amasya Spor Salonu'ndaki turnuvaya 8-15 yaş arası 20 sporcu katıldı; dereceye girenler törenle madalya aldı.

Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okçuluk turnuvası gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen organizasyon, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine ve renkli anlara sahne oldu.

Amasya Spor Salonu'nda organize edilen turnuvaya 8 ile 15 yaş arasındaki 20 sporcu katıldı.

Klasik okçuluk kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalarla hem Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşatılması hem de genç sporcuların yarışma atmosferini yaşayarak deneyim kazanmaları hedeflendi.

Yarışma öncesinde kayıtlarını yaptıran ve yaylarını titizlikle hazırlayan sporcular, antrenörlerinden son taktikleri alarak hedef başına geçti.

Müsabakaların ardından minikler, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı

Bir de öğretmen olacak! Yaptığı alçaklık yanına kar kalmadı

Eskişehir'de 3 kişi bin 950 TL'lik döner hesabını ödemeden kaçtı iddiası! Masada kalan kadın çitlerden atladı

Döneri yiyip ATM bahanesiyle kalktılar! Kadın çitten atladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuhuş operasyonunda dudak uçuklatan detay! 148 milyon TL'lik trafik

Fuhuş çetesi adeta para basmış! Kasadan servet çıktı
Bulgaristan'da ticari gemiye dron saldırısı! Bakan Güler Montrö'yü işaret ederek 2 ülkeyi uyardı

Kritik zirvede Montrö vurgusu! Bakan Güler böyle uyardı
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı

Seçimi kaybedince babası gibi ülkeden kaçtı
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?

Gözler Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi

İspanya'daki tren kazasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı arttı
Galatasaray'da Rus ruleti tuttu! Aleksey Batrakov herkesi şaşırttı

Rus ruleti tuttu!

Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu

Babasını tanımayan yok! Bu pozları olay oldu