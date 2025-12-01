Haberler

Amasya'da Çocuklar Okçulukla Şampiyonluk Hedefliyor

Amasya'da düzenlenen ücretsiz okçuluk kursuna katılan çocuklar, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz gibi başarılı bir sporcu olmayı hayal ediyor. Kurs, çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla Amasya Emniyet Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi.

Amasya'da polislerin desteğiyle düzenlenen kursta okçuluk eğitimine katılan çocuklar, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz gibi dünya çapında başarılı bir sporcu olmayı hayal ediyor.

Amasya Emniyet Müdürlüğü "Geleceğimizi İnşa Ediyoruz" projesi kapsamında seçilen 15 çocuğun sosyal gelişimlerinin desteklenerek sportif faaliyetlere yönlendirilmeleri amacıyla ücretsiz okçuluk kursu organize etti. Kursa Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapılarını açtı. Okuldan sonra Amasya Spor Salonu'na giden 15 çocuk, yaklaşık 3 aydır süren eğitimlerde ata sporunu öğrenip okçu oldu.

"Mete Gazoz gibi şampiyon olmak istiyorum"

Okullarına kadar gelen polislerin yaptığı bilgilendirme sonrası katıldığı kursta ay-yıldızlı tişörtünü giyerek milli sporcu olma hedefini göz önüne seren Serdar Zeren İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Muhammed Emin Şeker, "Babamın da desteğiyle bu kursa gelip ok atmaya başladım. Ben de Mete Gazoz gibi şampiyon olmak istiyorum" dedi.

Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ahmet Akif Sağdıç, okçuluk sporuna başlamasında olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz başarısının etkisi olduğunu vurguladı.

Her antrenmanın sonunda polislerin ikramlarından yiyen öğrenciler, kursun tamamlanması sonrası bu sporu sürdüreceklerini belirtti.

Antrenörleri Ünal Kurt ise gelecek vaat eden sporcularını geleneksel okçuluk ve olimpik okçuluk branşlarına yönlendireceklerini söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
