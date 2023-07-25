Amasya'da 4 hentbol oyuncusu U15 Milli Takım kampına davet edildi.

Amasya Tatküpü Spor Kulübü hentbol takımı sporcularından Emel Gökyar, Zeynep Arslan, Nehir Çapkın ve kaleci Fatma Betül Çakır U15 Milli Takım kampına çağırıldı.

Takımın antrenörü Mustafa Gödek, Tatküpü Spor Kulübü Başkanı Uğur Arslan Zennun'un hentbol takımına verdiği desteklerin etkisini gösterdiğini belirterek, "U15 Milli takım kampına davet edilen Tatküpü Spor Kulübü Hentbol Takımı sporcularımızdan Emel Gökyar, Zeynep Arslan, Nehir Çapkın ve kaleci Fatma Betül Çakır bizi gururlandırmıştır. Bundan önce 2 sporcumuz davet edilmişti toplam 4 oyuncumuz U15 Milli takım kampına çağrılmıştır. Bu 4 oyuncumuzun geleceğin milli takımımızda yerlerini alacaklarına inancım tam. Spor kulübümüzle her gün 2 saat antrenman yapıyoruz. Benim amacım milli takımımıza daha fazla sporcu gönderebilmek bu amaçla da var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Kaleci Fatma Betül Çakır ise, "U15 Milli Takım kampına davet edildim. Burada elimden gelenin fazlasını yaparak milli takımda kalıcı olmak istiyorum. Ayrıca bizi destekleyenlere ve antrenörümüz Mustafa Gödek'e teşekkür ederim." diye konuştu.