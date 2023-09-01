Amasra'da Balıkçılar Av Sezonunu Açtı

Av sezonu başladı balıkçılar dualarla "vira bismillah" dedi

Süper ayı denizde izleme fırsatı sunan balıkçılar, gece yarısından sonra ise balık avı için denize açıldı

BARTIN - Denizlerde 1 Eylül itibariyle avlanma yasağının sona ermesi ile birlikte Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen törenle balıkçılar, uğurlandı. Programda düzenlenen tekne turu ile protokol ve davetlilere, bir ay içerisinde ikinci kez dolunay formuna giren süper ayı görme fırsatı sunan balıkçılar dualarla "vira bismillah" dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Valilik Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen törenle su ürünleri av sezonu başladı. Amasra Limanı'nda gerçekleştirilen törene Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Tarım Orman Müdürü Yasin Önder ve çok sayıda ilçe ve il protokolü ile balıkçılar katıldı.

Açılış programında konuşan Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, "İnşallah tüm balıkçılarımız ve ülkemiz için av sezonunu açıyoruz. Vira bismillah diyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

192 balıkçı gemisi avlanabilecek

Geçen yıl avlanma sezonunda elde edilen su ürünleri hakkında bilgi de veren İl Müdürü Önder, Bartın'da 192 balıkçı teknesinin avlanma ruhsatını bulunduğunu ifade etti. Önder, "İlimizde 2002 yılında su ürünlerinde avcılık yoluyla elde edilen deniz balıklar 4 bin 125 ton, diğer deniz ürünleri, deniz salyangozu 280 ton olurken, yetiştiricilik yoluyla yapılan balık üretimi ise toplam 15 ton olarak gerçekleştirilmiştir. İl Tarım ve Orman müdürlüğümüz tarafından ruhsatlandırılan 192 balıkçı gemisi bulunmakta olup, 12 metreden büyük gemi sayımız 19, 12 metreden küçük gemi sayımız ise 173'tür. Meşakkatli işi yapan balıkçılarımıza, ülke ekonomimize ve insan beslenmesine katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Bol ve bereketli sezon dileği

Başkan Recai Çakır, ise "Amasramız, denizinin, kumunun ve tarihinin yanı sıra gastronomisi ile de bir değer. Balıkçılarımız av yasağının sona ermesi ile birlikte bu gece 12'den itibaren denize çıkacaklar. Biz bol ve bereketli bir sezon diliyoruz. Balık tüketim oranlarının da artması dileğiyle, hepsine 'vira bismillah' diyerek, hayırlı bir sezon geçirmelerini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Pruvanız neta dümeniniz viye olsun"

Balıkçılık sektörüne sağlanan destekler konusunda bilgi veren milletvekili Aldatmaz ise konuşmasında, "Balıkçılığımız ilimiz için en önemli sektörlerin başında gelmekte olup, hükümet olarak balıkçılık faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Av sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolay, bahtınız açık olsun. Vira bismillah" ifadelerine yer verdi.

Avlanma yasağı popülasyonun artması için getiriliyor

Vali Nutaç Arslan, su ürünlerinin artması için avlanma yasağının getirildiğini hatırlatarak, "Bugün hepimiz için mutlu bir gün, balıkçılar için çok mutlu bir gün. Ülkemiz ve ilimiz balıkçılık anlamında çok ciddi bir potansiyele sahip. Birçok balık türünü barındırıyor. Hepinizin bildiği gibi balıkların belli bir üreme ve gelişme dönemi var. Onların üreme ve gelişmesine müsaade edebilmek için belli dönemlerde yasaklar getiriyoruz. Bugün de bu yasakların sona erme günü. Gece saat 00.01'de vira bismillah diyerek, sezonu açacağız. Kazasız, belasız bol ve bereketli bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu.

Süper ayı denizde izlediler

Konuşmaların ardından ise balıkçıların bol, bereketli, kazasız ve belasız bir avlanma sezonu geçirmesi için dualar edildi. Protokol ve davetliler, balık ekmek ikram edildiği programa, kemençe atışması ile devam etti. Zaman zaman davetlileri güldüren kemençe atışmasının ardından ise balıkçı tekneleri ile deniz turuna çıkıldı. Yapılan kısa tekne turunda protokol ve davetliler, bu ay içerisinde ikinci kez dolunay formuna giren süper ayı, denizde izlemenin keyfini sürdü.

15 Nisan - 1 Eylül tarihleri arasındaki avlanma yasağında tekne ve ağlarının bakım ile onarımını tamamlayan balıkçılar, gece saat 00.01'de ise vira bismillah diyerek, sezonun ilk avı için denize açıldı.