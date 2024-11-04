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Amaratspor, Kayserigücü'nü 1-0 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürüyor

Amaratspor, Kayserigücü'nü 1-0 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürüyor
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Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Amaratspor, Kayserigücü Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek liderliğini kayıpsız devam ettirdi. Maç, Argıncık Stadı'nda oynandı ve Yasin Dumlu'nun 72. dakikada attığı golle sonuçlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu lideri Amaratspor; Kayserigücü Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ebu Talha Rasim Köse, Muharrem Karaca, Mustafa Berat Küçük

Amaratspor: M. Ali Özgen, Efehan Çimen, Enes Güler, Seyhan Gül (Yusuf K. dk.44), Ramazan Emre (Mehmet Beştepe dk.70), Okan Gürkan Yeter, Behçet Ekinci, Emre Ağırbaş (İsmail Efe dk.44), Yasin Dumlu (Berat dk.80), Karahan Hamurcu, Hacı Duran Yılmaz (İsmail Aydoğdu dk.44)

Kayserigücü FK: Batuhan Güven, Eren Ünlü (Önder Karaardıç dk.60), Ömer Goy, Furkan Ahmet (İsa Can dk.60), Bayram Altundağ, Kamil Açıkel, Sebahattin Kaya, Fatih Pilav, Mahmut Açıkel (Ali Cavlak dk.73), Tamer Akça Koca (Ayaz Ateş dk.30), Alican Kütükçüoğlu (Melih Gökbaş dk.73)

Gol: Yasin Dumlu (dk.72) (Amaratspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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