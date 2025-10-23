Haberler

Alya Hüma Altun Kişinev Kupası'nda Altın, Irmak Coşkun Gümüş Madalya Kazandı

Güncelleme:
Moldova'nın Kişinev şehrinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Kişinev Kupası'nda milli sporcular Alya Hüma Altun altın, Irmak Coşkun ise gümüş madalya kazandı.

Aerobik Cimnastik Kişinev Kupası'na katılan milli sporcular, 12-14 yaş kategorisinde birer altın ve gümüş madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Alya Hüma Altun, 12-14 yaş tek kadınlar kategorisinde topladığı 18.817 puanla şampiyon oldu.

Aynı kategoride yarışan bir diğer milli cimnastikçi Irmak Coşkun da 18.533 puanla gümüş madalya elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
