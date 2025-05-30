Alves Kablo, Mainz'ı 11-0 Yenerek Galibiyet Serisine Devam Etti

Alves Kablo, Mainz'ı 11-0 Yenerek Galibiyet Serisine Devam Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Alves Kablo, Alman ekibi Mainz'ı 11-0 mağlup ederek grup aşamasındaki ikinci galibiyetini elde etti. Maçta Ömer, Mendes ve Fatih gibi oyuncular dikkat çekti. Final maçı 1 Haziran'da oynanacak.

Ankara'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maçında Alves Kablo, Almanya'nın Mainz takımını 11-0 mağlup etti.

A Grubu'nda yer alan Alves Kablo, ABB Eryaman Sahası'nda Mainz ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 6-0 önde kapatan Alves Kablo, ikinci devre de attığı 5 golle müsabakayı 11-0 kazandı ve grupta ikinci galibiyetini aldı.

Alves Kablo'nun gollerini Ömer (3), Mendes (2), Fatih (2), Muhsin, Alican, Muhammet ve Kudret attı. Kaleci Mücahit, Mainz'in kullandığı penaltıda gole izin vermedi.

Alves Kablo, 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya çıkarırken Mainz, 1 puanda kaldı.

Final 1 Haziran'da

Ankara'da 3 gün sürecek 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini 1 Haziran'daki final maçıyla bulacak.

Ligde Alves Kablo'nun yanı sıra İspanya'dan Real Betis, İngiltere'den Everton, Polonya'dan Wisla Krakow, Gürcistan'dan Tiflis, İtalya'dan Sporting, İrlanda'dan Shamrock Rovers ve Almanya'dan Mainz yer alıyor.

Grubunda ilk iki sırayı alan ekipler, yarı finalist olacak. Yarı finaller yarın akşam oynanacak.

Final karşılaşması ise 1 Haziran Pazar günü yapılacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Narin Güran cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' davasında 15 kişiye ceza!

Narin Güran cinayeti davasında 15 kişi için karar verildi
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Borsada manipülasyon soruşturması! 12 şüpheli tutuklandı
24 yaşındaki Sedef'i öldürdükten sonra cesedine halıya sarıp denize atan sanıktan kan donduran itiraf

24 yaşındaki Sedef'in korkunç ölümünde sır perdesi aralanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
TFF 2025-2026 sezonu takvimini açıkladı

TFF 2025-2026 sezonu takvimini açıkladı
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Kartalkaya yangın faciasında iddianame kabul edildi, 13 şüpheliye 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili iddianame kabul edildi
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.