Alves Kablo, Mainz'ı 11-0 Yenerek Galibiyet Serisine Devam Etti
2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Alves Kablo, Alman ekibi Mainz'ı 11-0 mağlup ederek grup aşamasındaki ikinci galibiyetini elde etti. Maçta Ömer, Mendes ve Fatih gibi oyuncular dikkat çekti. Final maçı 1 Haziran'da oynanacak.
Ankara'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maçında Alves Kablo, Almanya'nın Mainz takımını 11-0 mağlup etti.
A Grubu'nda yer alan Alves Kablo, ABB Eryaman Sahası'nda Mainz ile karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 6-0 önde kapatan Alves Kablo, ikinci devre de attığı 5 golle müsabakayı 11-0 kazandı ve grupta ikinci galibiyetini aldı.
Alves Kablo'nun gollerini Ömer (3), Mendes (2), Fatih (2), Muhsin, Alican, Muhammet ve Kudret attı. Kaleci Mücahit, Mainz'in kullandığı penaltıda gole izin vermedi.
Alves Kablo, 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya çıkarırken Mainz, 1 puanda kaldı.
Final 1 Haziran'da
Ankara'da 3 gün sürecek 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini 1 Haziran'daki final maçıyla bulacak.
Ligde Alves Kablo'nun yanı sıra İspanya'dan Real Betis, İngiltere'den Everton, Polonya'dan Wisla Krakow, Gürcistan'dan Tiflis, İtalya'dan Sporting, İrlanda'dan Shamrock Rovers ve Almanya'dan Mainz yer alıyor.
Grubunda ilk iki sırayı alan ekipler, yarı finalist olacak. Yarı finaller yarın akşam oynanacak.
Final karşılaşması ise 1 Haziran Pazar günü yapılacak.