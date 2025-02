Alvaro Morata: 'Galatasaray için her şeyimi vereceğim'

Galatasaray'ın yeni transferi İspanyol futbolcu Alvaro Morata, sahada her şeyini vereceğini belirterek, "Geldiğim için çok mutluyum çünkü burası çok büyük bir kulüp. Umarım ligde, kupada ve Avrupa Ligi'ndeki tüm hedeflerimize ulaşırız" dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi golcü futbolcu Alvaro Morata, resmi imzaların atılmasının ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Havalimanındaki taraftarların karşılaşmasının etkileyici olduğunu belirten Morata, "Gelmeden önce Galatasaray taraftarının videolarını seyretmiştim. Onları görmek için sabırsızlanıyordum. Çok sevindim. Karşılamaya gelen herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray formasını giydiğim süre boyunca elimden geleni yapacağım. Çok güzel bir forma. Drogba ile forma değiştirmiştik. Geldiğim için çok mutluyum çünkü burası çok büyük bir kulüp. Umarım ligde, kupada ve Avrupa Ligi'ndeki tüm hedeflerimize ulaşırız. Takım arkadaşlarımla bir araya gelip onlara yardımcı olabilmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Gelmeden önce Teknik Direktör Okan Buruk ile konuştuğunu ifade eden 32 yaşındaki futbolcu, "Bazı takım arkadaşlarımdan mesajlar da geldi. Onları da bir an önce tanımak istiyorum. Stattaki ambiyansı bir an önce canlı şekilde görmek istiyorum. Sahada her şeyimi vereceğime, forma için savaşacağıma söz verebilirim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL