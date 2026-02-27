Haberler

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 25. haftasında Altınpost Giresunspor, deplasmanda oynadığı maçta Ankara Hentbol'u 49-28 mağlup ederek puanını 25'e yükseltti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 25. haftasında Altınpost Giresunspor, deplasmanda Ankara Hentbol'u 49-28 yendi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki haftanın açılış maçının ilk yarısı, konuk ekibin 21-12 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında farkı açan Altınpost Giresunspor, sahadan 49-28 galip ayrıldı ve puanını 25'e yükseltti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler
Ünlü rapçi Kanye West'ten Filistin sorusuna skandal yanıt

Ünlü rapçiden skandal yanıt! Gazze soykırımını bakın neyle bir tuttu
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti