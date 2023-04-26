Altınordulu Kerim Avcı'dan puan kazandıran performans

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen Kerim Alıcı, 34. hafta oynanan Manisa FK maçında 1 gol 1 asist yaparak takımının 1 puan almasında büyük rol oynadı.

Altınordu forması giyen Kerim Alıcı, ara transfer döneminde Hatayspor'dan yuvası olan kırmızı-lacivertli ekibe kiralık olarak transfer oldu. Altınordu ile 6 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Manisa FK maçıyla birlikte skor siftahını yaptı. Başarılı sağ bek, Manisa FK deplasmanında 18. dakikada takımını öne geçiren golü atarken, dakikalar 27'yi gösterdiğinde de Ali Özgün'e asist yaptı. Böylece Kerim Alıcı kırmızı-lacivertli formayla bu sezonki ilk gol asistlerini yapmış oldu. Öte yandan Alıcı, Altınordu'da forma giydiği 2018-2019 sezonunda son olarak Eskişehirspor'a karşı gol atmıştı. Böylece 25 yaşındaki sağ bek yıllık aradan sonra skor bulmuş oldu. - İZMİR