Altınordu Yatırımcı Arayışında

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen sezon Play-Off'a kalıp yarı finalde elenerek 1'inci Lig hedefini erteleyen Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine A takım yarışmacı haklarını devretmek için yatırımcı aradığı iddia edildi. Kırmızı-lacivertli kulübe birkaç yatırımcının talip olup 1,5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu ancak Başkan Özkan'ın 3 milyon Euro talep ettiği ileri sürüldü.

Altınordu'da yine altyapının başında yer alacak Seyit Mehmet Özkan'ın A takım için kulübün felsefesine ve vizyonuna uygun yatırımcı aradığı ifade edildi. Yaz döneminde bir yatırımcı ile anlaşma sağlanmazsa Altınordu yine Başkan Özkan önderliğinde mücadelesini sürdürecek. Altınordu'yu 2012'yi devralarak şirketleştiren Özkan, kırmızı-lacivertli kulüpte Türkiye'ye örnek altyapı tesisleri kurup, A takımı 3'üncü Lig'den 1'inci Lig'e çıkarmıştı. Altınordu, bu süreçte yetiştirdiği birçok yıldız oyuncuyu milli takımlara kazandırdı.