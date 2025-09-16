Haberler

Altınordu'ya Üç Yeni Oyuncu Katıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Altınordu, transfer döneminin son gününde üç futbolcuyla anlaştı. Yeni oyuncular Kerim Avcı, Serkan Dursun ve Berat Kalkan, takımın kadrosuna katıldı. Ayrıca, Altınordu yarın Kütahyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaşacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 4 maçta 2 puan toplayarak 17'nci sırada yer bulan Altınordu'da transfer döneminin son gününde lisansları çıkarılan üç futbolcu İzmir'e gelerek takıma katıldı. Adana 01 FK deplasmanında kadroda yer almayan İzmir temsilcisinin yeni oyuncuları Kerim Avcı, Serkan Dursun ve Berat Kalkan, teknik direktör Namet Ateş'le bir araya gelip objektife poz verdi. Üç oyuncuyla da sezon sonuna kadar kontrat imzalandı. Kırmızı-lacivertli ekiple ilk antrenmanlarına çıkan Kerim, Serkan ve Berat'ın gelişiyle kadrodaki oyuncu sayısı 25'e yükseldi.

Kırmızı-lacivertli takımda 2014-15 sezonunun ikinci yarısında ve 2017-18'de görev yapan 35 yaşındaki forvet arkası Kerim, kulüpteki üçüncü dönemini geçirecek. Takımın en yaşlı oyuncusu olan Kerim'in tecrübesiyle gençlere ağabeylik yapacağı ifade edildi. Geçen hafta İran ekibi Persepolis'ten Kocaelispor'a transfer olan eski milli golcü Serdar Dursun'un kardeşi olan santrfor Serkan Dursun (24) ile daha önce İzmir'de Karşıyaka forması giyen sol kanat Berat Kalkan'ın (22) ilerleyen haftalarda takıma katkı vermesi bekleniyor.

KUPADA RAKİP KÜTAHYASPOR

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında Altınordu yarın deplasmanda Kütahyaspor'la karşı karşıya gelecek. Dumlupınar Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi kupada tur atlayarak moral bulmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertli ekipte tedavisi süren orta saha oyuncusu Furkan Yöntem dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Namet Ateş'in ligde fazla forma şansı bulamayan isimleri kupa sınavında görevlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
