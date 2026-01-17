İskenderunspor: 1-1
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, evinde İskenderunspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım İskenderunspor, 19'uncu dakikada Enes'in golüyle öne geçti, ancak Altınordu 29'uncu dakikada Kerim ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda skorda değişiklik olmadan maç tamamlandı.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta kurtuluş mücadelesi veren Altınordu, evinde Play-Off hattında yer alan İskenderunspor'la berabere kaldı: 1-1. Konuk İskenderunspor maçın 19'uncu dakikasında Enes'in golüyle öne geçti: 0-1. Ev sahibi Altınordu 29'uncu dakikada Kerim'in golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. İkinci yarıda da iki takımın çabaları sonucu değiştirmedi, maç 1-1 berabere tamamlandı. Altınordu bu skorun ardından 13 puana yükseldi ancak düşme hattından çıkamadı. İskenderunspor ise 36 puana çıktı ve Play-Off umutlarını sürdürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor