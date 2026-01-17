İskenderunspor: 1-1

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kurtuluş mücadelesi veren Altınordu, evinde Play-Off hattında yer alan İskenderunspor'la berabere kaldı: 1-1. Konuk İskenderunspor maçın 19'uncu dakikasında Enes'in golüyle öne geçti: 0-1. Ev sahibi Altınordu 29'uncu dakikada Kerim'in golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. İkinci yarıda da iki takımın çabaları sonucu değiştirmedi, maç 1-1 berabere tamamlandı. Altınordu bu skorun ardından 13 puana yükseldi ancak düşme hattından çıkamadı. İskenderunspor ise 36 puana çıktı ve Play-Off umutlarını sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor