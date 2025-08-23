Altınordu ve Erbaaspor 1-1 Beraberlik İle Başladı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun açılış maçında Altınordu, evinde Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sercan'ın 33. dakikada attığı golle öne geçen Altınordu, 81. dakikada Oktay'ın golü ile eşitliği sağlayan Erbaaspor karşısında 1 puanla sezona merhaba dedi.

STAT: Altınordu Serpil Hamdi Tüzün

HAKEMLER: Mehmetcan Söylemez, Abdullah Özcan, Gökhan Karaboğa

ALTINORDU: Arif Şimşir - Mustafa, İlker, Hasan Berat, Bilal, Ege, Tugay, Furkan Emin (Dk. 75 Arif Asaf), Burak, Sercan (Dk. 89 Akman), Uğur

ERBAASPOR: Mustafa - İbrahim, Gökhan, Oğulcan (Dk. 71 Selçuk), Taşkın, Serdar (Dk. 71 Alperen), Oğuzhan, Mehmet Sıddık, Onurcan (Dk. 58 Cemal), Serhat, Oktay

GOLLER: Dk. 33 Sercan (Altınordu), Dk. 81 Oktay (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Serdar, Cemal, İbrahim, Alperen (Erbaaspor), Ege, Bilal, Arif Şimşir, Arif Asaf (Altınordu)

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2025-2026 sezonun ilk haftasında Altınordu, evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kaldı. Altınordu maçın 33'üncü dakikasında Sercan'ın golüyle öne geçti: 1-0. İlk devre İzmir ekibinin üstünlüğü ile tamamlanırken, 81'inci dakikada Erbaaspor'da Oktay topu filelere gönderip tabelayı eşitledi: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da sezona 1'er puanla başladı.

