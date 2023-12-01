Altınordu, Van Spor FK'yı konuk edecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yarın zirve mücadelesi veren Van Spor FK'yı konuk edecek. Kırmızı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek düşme hattından kurtulmak istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yarın zirve mücadelesi veren Van Spor FK'yı konuk edecek. Kırmızı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek düşme hattından kurtulmak istiyor.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 16. hafta müsabakasında yarın Van Spor FK'ya konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'de başlayacak. Bu zorlu karşılaşmayı Eskişehir bölgesinden Süleyman Bahadır yönetecek. Bahadır'ın yardımcılıklarını Hasan Cebeci ve Mehmet Şenkaya yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muammer Sarıdağ olacak.

Karşılaşma öncesinde 11 puanla ligde 17. sırada yer alan Altınordu, Van Spor FK'yı yenerek düşme hattından kurtulmayı hedeflerken, konuk ekip Van Spor FK ise İzmir temsilcisi ile yapacağı maçı hatasız geçerek zirve yürüyüşünü tam gaz devam ettirmek istiyor. - İZMİR