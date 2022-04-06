Altınordu U12 İzmir Cup için hedef 2023

Başkan Seyit Mehmet Özkan yönetimi devraldıktan sonra yaptığı tesisleşme ve altyapı atılımıyla İzmir ve Türk futbolunun yetiştirici kulübü olan Altınordu, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2 yıldır düzenleyemediği Uluslararası U12 İzmir Cup Turnuvası'nı seneye tekrar hayata geçirecek. 2013 yılında 8 katılımcı takımla başlayıp seneler içinde Avrupa çapından dev kulüplerin 12 yaş takımlarının katılımıyla kentte dünyayı buluşturan turnuva, 2019 yılında İzmir'de Avrupa çapından 72 takımı ağırladı. 2014 yılında 12, 2015, 2016, 2017 yıllarında 48'er, 2018 yılında 56 takım organizasyona iştirak etti. "Dünya İzmir'de Buluşuyor" mottosuyla düzenlenen turnuvanın son şampiyonu, finalde PSV'yi penaltılarla yenen Manchester City oldu.

Uluslararası U12 İzmir Cup'a bugüne kadar AC Milan, Ajax, Anderlecht, Athletic Bilbao, AZ Alkmaar, Benfica, Celtic, Chelsea, Hamburg, Lazio, Leicester City, Manchester City, O. Marseille, Paris Saint-Germain, Porto, PSV, Rangers FC, Valencia, SV Werder Bremen, Wolverhampton Wanderers, Twente, Zenit, Parma gibi 292 farklı takım katıldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Maalesef pandemi nedeniyle bizim gururumuz U12 İzmir Cup'ı yapamadık. İnşallah artık seneye yapmayı planlıyoruz. Bugünden itibaren çalışmalara başladık. İlk başta daha önce gelen 72 kulübümüze çağrıda bulunacağız. Onların içinden gelemeyenler olursa diğer kulüplere doğru yayılacağız ama yine 72 kulüp olacak" dedi.

Şu anda yavaş yavaş pandemi etkisinin azaldığını belirten Özkan, "Avrupa'dan da şu anda ilişkide bulunduğumuz büyük kulüplerin akademileri ile ilgili görüşmelerimiz var. Onlar buraya, biz oraya gideceğiz. Turneler yapacağız. Burada yabancı kulüpler ile üçlü, "Three Series" dediğimiz turnuvalar yapacağız. Bütün bu organizasyonların, bizim buradaki akademi formatının yoğunluğunda üstesinden gelmemiz kolay değil. Bu anlamda Comet Sports & Events ile bir anlaşma yaptık. İnşallah bütün bu etkinlikleri firma önderliğinde yapacağız. Hedefimiz en az yıllık 30 tane uluslararası turnuvaya katılıp düzenleme. Uluslararası sportif karşılaşmaların, özellikle turnuvaların, turnelerin çocuklarımıza yaşadıkları 1 birimin belki de 5 birimi kadar daha büyük olumlu katkısı oluyor" ifadelerini kullandı.