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Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan Takım Performansından Memnun

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan Takım Performansından Memnun
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Altınordu'nun Teknik Direktörü Olcay Şahan, takımının yeni sezondaki performansını değerlendirerek, iç saha maçlarındaki başarılarını ve deplasmandaki zorluklarını dile getirdi.

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, şu ana kadar takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Altınordu, şu ana kadar oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Topladığı 15 puanla 5. sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, lider Kastamonuspor'un 1 puan gerisinde bulunuyor. Henüz yenilgisi bulunmayan Altınordu, dış sahada oynadığı 3 maçta galibiyet alamayıp berabere kalırken, iç sahada ise kusursuza yakın performansa imza attı.

Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan da takımın genel durumuyla alakalı kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sezon başından beri Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynadıkları 4 maçı da kazandıklarını hatırlatan Şahan, "Sahamızda iyi oynuyoruz. Futbolcularım da antrenman yaptıkları sahada maç yapmaya alıştılar. Burada oynadığımız maçlarda yanımızda olan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onların desteği takıma pozitif enerji veriyor" dedi.

"Rakibi iyi analiz ettik"

Deplasmanda oynanacak maç öncesinde rakibi iyi analiz ettiklerini dile getiren Olcay Şahan, "Bu sezon deplasmanlarda oynadığımız maçlardan galibiyetle ayrılamadık. Pazar günkü maça çok iyi hazırlanacağız ve deplasmandan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Rakip takıma baktığım zaman Beşiktaş'ta oynarken abilik yaptığım Beşiktaş'ın genç oyuncuları orada forma giyiyor. Biz de o maça çok iyi hazırlanıp oradan üç puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.

Takımın gidişatından memnun olduğunu vurgulayan genç çalıştırıcı, "İstatistik olarak iyi bir durumumuz var. Tabii ki futbol bu oynayan oyuncu mutlu, oynamayan oyuncu mutsuz. Bizler de takım içindeki mutluluğu sağlamaya çalışıyoruz. Bütün oyuncularım şans buldu. Rakibe göre hamleler yapıyoruz. Takım içindeki rekabeti her zaman en üst düzeyde tutuyoruz. Rekabet üst düzeyde olunca da başarılı oluruz. Takımımız da buna güzel cevap veriyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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