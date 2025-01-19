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Altınordu, Teknik Direktör Olcay Şahan'la Yollarını Ayırdı

Altınordu, Teknik Direktör Olcay Şahan'la Yollarını Ayırdı
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TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, İnegölspor'la oynanan maçın ardından Teknik Direktör Olcay Şahan ile yollarını ayırdığını açıkladı. Şahan, Altınordu'nun başında 18 maçta 36 puan toplayarak başarılı bir performans sergilemişti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, Teknik Direktör Olcay Şahan'la yollarının ayrıldığını açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında İnegölspor'la golsüz berabere kalan Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan dönemi sona erdi. Konuyla ilgili kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Olcay Şahan ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sezon başından beri Altınordu'muzun altyapısından yetişen oyuncularımızın gelişimine katkı sunan ve altyapımızda forma giyen oyuncularımıza A Takım maçlarında yer veren Olcay Şahan'a kulübümüze ve gençlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Türk futbolunda ilerleyen süreçte büyük bir teknik adam olacağına inandığımız Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar dileriz" denildi.

Şahan, İzmir ekibinin başında 18 maçta; 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 36 puan toplayarak maç başı 2 puan ortalaması tutturdu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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