Altınordu, Safa Kınalı'yı kiraladı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Altınordu, Trabzonspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Safa Kınalı'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Altınordu, Trabzonspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Safa Kınalı'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da transfer harekatı sürüyor. Kırmızı-lacivertli ekip, bu çalışmalar çerçevesinde Trabzonspor'da forma giyen Safa Kınalı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, 23 yaşındaki kanat oyuncusuna "Hoş geldin" diyerek başarılar diledi.
Trabzonspor altyapısında yetiştikten sonra profesyonel olan Safa Kınalı, geçtiğimiz sezon Tuzlaspor'a kiralanmıştı. Geçen sezon TFF 1. Lig'de 32 resmi maçta forma giyen Safa Kınalı, 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. - İZMİR
İhlas Haber Ajansı / Spor