Altınordu Play-Off'u Garantiledi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 yenilgi aldıktan sonra yeni teknik direktörü Namet Ateş önderliğinde çıktığı ilk maçta deplasmanda İskenderunspor'la 2-2 berabere kalarak 56 puana ulaşan 5'inci sıradaki Altınordu, normal sezonun bitimine 2 hafta kala Play-Off'u garantilemenin sevincini yaşıyor. Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda zirveden uzaklaşınca Play-Off hesapları yapmaya başlayan kırmızı-lacivertliler ilk 6'yı erken garantileyerek rahatladı.

Bu hafta 76 puanlı lider Sarıyer'e konuk olduktan sonra son haftayı Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle maç yapmadan 3-0 hükmen galibiyetle tamamlayacak İzmir temsilcisi en kötü ihtimalle sezonu 59 puanla tamamlayacak. Normal sezonu 4'üncü ya da 5'inci sırada bitirecek Altınordu'nun Play-Off'taki rakibi 59 puanlı 4'üncü sıradaki Adana 01 FK ya da 63 puanlı 3'üncü basamaktaki Kastamonuspor olacak. Altınordu Play-Off'tan 1'inci Lig'e dönmeye çalışacak.

ATEŞ İLK HEYECANINI YAŞADI

İskenderunspor karşısında ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Altınordu'nun genç çalıştırıcısı Namet Ateş, soyunma odasında oyuncularını tebrik ederek, "Siz isteyince neleri başarabileceğinizi herkese bir kez daha gösterdiniz. Bugüne kadar yardımcı antrenör olarak bir çok maça çıktım ama profesyonel teknik adam olarak ilk maçıma İskenderun karşısında çıktım. Bir maça çıktığında nasıl olmasını istersin deseler anlatsam yazsam böyle bir maç olmasını isterdim. Teknik adam olarak kenarda size futbolu öğretemem. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda baktığınızda kenarda beni görebiliyorsanız bana bu yeterli. Coşkuyu ve tebriki hak ediyorsunuz. Yolumuz uzun" dedi.