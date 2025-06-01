Altınordu'nun Santrforu Keni Var Uzun'un Gol Sayısı Beklentilerin Altında Kaldı

Altınordu'nun Santrforu Keni Var Uzun'un Gol Sayısı Beklentilerin Altında Kaldı
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Altınordu'nun santrforu Keni Var Uzun, bu sezon toplamda 3 gol atarak beklentilerin uzağında kaldı. Geçen sezon 27 maçta 5 gol kaydeden Keni, bu sezon 31 maçta sadece 2 gol atmıştı.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da santrfor Keni Var Uzun, bu sezon sadece 3 kez gol sevinci yaşayabildi. Normal sezonda 31 maçta 2 kez rakip fileleri sarsan 1.96 boyundaki forvet oyuncusu, Play-Off'ta çıktığı 5 karşılaşmada ise 1 gol atarak toplam 3 gole ulaştı. Geçen sezon 27 maçta 5 gol kaydeden Keni, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı.

Kırmızı-lacivertli formayla 2024-25'te 36 müsabakada 1998 dakika oyunda kalan gurbetçi golcü skora fazla katkı sağlayamadı. Keni Var Uzun, oynadığ 36 karşılaşmanın 21'inde ilk 11'de şans bulup, 15 kez yedek soyundu. İzmir temsilcisi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki santrfor 2023'te Alman ekibi TuS Bövinghausen'den transfer edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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