Altınordu'nun gol umudu Ali Özgün

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü deplasmanda Bursaspor'u yenerek moral bulmayı hedefleyen son sıradaki puansız Altınordu'nun gol yollarındaki en büyük umudu yine Ali Özgün olacak. Teknik Direktör Atilla Küçüktaka'nın oynanan 3 karşılaşmada ilk 11'de görevlendirdiği tecrübeli santrfor, Nazilli Belediyespor ve Beyoğlu Yeni Çarşı (D) müsabakasında gol atma başarısı gösteremese de formayı kaptırmadı.

Son olarak iç sahada oynanan Ankara Demirspor randevusunda 90+4'üncü dakikada rakip fileleri sarsarak skoru 2-1'e getiren Ali, mağlubiyeti önleyememesine rağmen performansıyla umut verdi. Bursa deplasmanında da 11'de yer alacak gurbetçi golcü yine skora katsı sağlayıp takımını sırtlamayı hedefliyor. Altınordu'nun geçen sezon devre arasında Menemen FK'dan transfer ettiği 33 yaşındaki forvet, 1'inci Lig'de 15 maçta 9 gol atmıştı.