Altınordu'nun Futbol Kaderi: Düşme Hattında Zorlu Mücadele

İZMİR'in köklü kulübü Altınordu, özellikle son 13 senede Türk futbolunda oluşturduğu önemli imajı bu sezon büyük ölçüde kaybetti. Kırmızı-lacivertli kulüpte A takım bu yıl 2'nci Lig'de düşme hattında son sıraya gerilerken, parmakla gösterilen altyapı da dağıldı. Kendi kurduğu Bucaspor Futbol Akademisi'ndeki başkanlık görevinden kulüp yönetimiyle ters düşünce ayrılıp, 2012'de Altınordu'da şirketleştirdiği futbol şubesinin patronluğuna geçiş yapan Seyit Mehmet Özkan, kırmızı-lacivertli kulübün adını hem Türkiye'de hem de Avrupa'da duyurmaya başladı. 3'üncü Lig'de devraldığı Altınordu'yu üst üste 2 kez şampiyon yaparak 1'inci Lig'e taşıyan Seyit Mehmet Özkan, Süper Lig'in bir alt kademesinde uzun yıllar yabancı futbolcu oynatmayarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

FUTBOLCU FABRİKASIYDI

Kırmızı-lacivertliler, 2014-2023 yılları arasında 9 sene boyunca sadece yerli futbolcularla mücadele ettiği 1'inci Lig'de 1 kez Play-Off finali oynayıp Süper Lig'in kapısından döndü. Başta Avrupa'ya transfer olup A Milli Takım'a kadar yükselen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü olmak üzere altyapısında yetiştirdiği pek çok genç oyuncuyu Süper Lig ve Avrupa kulüplerine gönderen İzmir temsilcisi, alt yaş gruplarında da milli oyuncular yetiştirip elde ettiği şampiyonluklarla alkış topladı. U12 İzmir Cup ile Avrupa devlerinin minik topçularını İzmir'de buluşturup, yurtdışı turnuvalarına katılarak ismini ülke sınırları dışına taşıyan Altınordu, Torbalı, Selçuk ve Yeşilyurt'taki tesis hamleleri, futbol okulu yapılanmalarıyla da parmakla gösterildi.

AVRUPA KUPALARI HEDEFİ HAVADA KALDI

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın kulübün 100'üncü kuruluş yıldönümü olan 2023'te A takımın Avrupa kupalarında mücadele etme hayali gerçekleşmedi. A takımda dikkat çeken oyuncularını satma yolunu seçip, elde edilen gelirlerle tesislerine yatırım yapan Özkan, son dönemde oyuncu satışlarının düşmesi ve istenilen rakamlara ulaşılmaması üzerine küçülme yoluna gitti. İlk etapta yıllık maliyeti 2 milyon Euro olarak açıklanan Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitim gören gençlere kapı gösterildi. Akademinin üssü olan Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde 2025 şubat ayında yatılı eğitim dönemi sona erdi.

ALTYAPI DAĞILDI, YATIRIMCI BULUNAMADI

Altınordu Başkanı Özkan, geçen sezon ortasında akademi takımlarını liglerden çekerek genç futbolcuları A takıma yükselmeden Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig kulüplerinin altyapılarına gönderdi. Bu hamleyle görevi bırakmak istediğinin sinyallerini veren Özkan, yaz döneminde futbolu devretme kararı alsa da istediği yatırımcıyı bulamadı. Başkan Özkan sezon başlamadan kısa süre önce, "Sıra geldi emaneti sahibine iade etmeye" sözleriyle futbolu yeniden camiaya teslim etmek istedi, ancak bu düşünce de gerçeğe dönüşmedi.

7-1 YENİLDİ, 3'ÜNCÜ LİG'İN KAPISINA DAYANDI

İzmir ekibi 2022-23 sezonunda 1'inci Lig'de küme düşerken, geçen sezon 2'nci Lig'de gurbetçi oyuncuları bünyesine katarak yeni bir yola girdi. Kırmızı-lacivertli ekip düşük bütçeli kadrosuyla Play-Off'a kalarak umutlansa da hedefe varamadı. Altınordu bu sezon son anda yapılan transferler ve kiralıktan dönen gençleriyle 2'nci Lig'de yola çıktı. İzmir ekibi son olarak dün deplasmanda Kastamonuspor'a 7-1 yenilerek hezimet yaşadı. Oynadığı 12 maçta galibiyeti bulunmayan Altınordu, 4 beraberlik, 8 yenilgi alarak 4 puanla son sıraya geriledi. Kırmızı-lacivertli kulübü 12 sene önce 3'üncü Lig'de devralan Seyit Mehmet Özkan, yeniden aynı lige dönme tehlikesi yaşayan takımı kurtarmaya çalışacak. Özkan döneminde, "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" mottosuyla yola çıkan Altınordu'da 7 futbolcu bahis soruşturması kapsamında geçen hafta hak mahrumiyeti cezası almıştı.