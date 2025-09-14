Haberler

Altınordu Kötü Başlangıcı Surv1v Hayal Kırıklığı Yaşıyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kötü bir başlangıç yapan Altınordu, 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle henüz galibiyet alamadı. Gelecek hafta Elazığspor ile önemli bir maça çıkacak.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk 4 haftada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak henüz galibiyetle tanışmayı başaramadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da işler istenildiği gibi gitmiyor. Sezona kötü bir başlangıç yapan kırmızı-lacivertliler, henüz galibiyetle tanışmayı başaramadı. İlk hafta mücadelesinde Erbaaspor'la deplasmanda berabere kalan İzmir ekibi, ikinci hafta İskenderunspor'a, üçüncü hafta ise 24 Erzincanspor'a mağlup oldu. Dün oynanan Adana 01 FK deplasmanından 1 puan çıkaran Namet Ateş'in öğrencileri, yine 3 puan alamadı. Şu ana kadar topladığı 2 puanla düşme hattında yer alan Altınordu, sezona hayal kırıklığıyla başlamış oldu.

Gelecek hafta Elazığspor'u konuk edecek kırmızı-lacivertliler, mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Namet Ateş'in de oyuncuları yoğun bir programla hazırlaması bekleniyor.

Öte yandan İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu, yaz döneminde birçok önemli oyuncusuyla yollarını ayırırken, transfer döneminin son günlerinde ise 7 takviye gerçekleştirmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
