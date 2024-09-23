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Altınordu, Kırklarelispor ile Beraberlikte Kalıp Zirveye Çıkamadı

Altınordu, Kırklarelispor ile Beraberlikte Kalıp Zirveye Çıkamadı
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Altınordu, Kırklarelispor deplasmanında 2-2 berabere kalarak zirveye ortak olma fırsatını kaçırdı. İç sahada 2 galibiyet, deplasmanda ise 2 beraberlik elde eden İzmir temsilcisi, puan durumunda 5'inci sıraya geriledi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Altınordu, 2 kez öne geçtiği Kırklarelispor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek zirveye ortak olma fırsatını kaçırdı. Grupta iç sahada oynadığı 2 maçı kazanıp, deplasmanda çıktığı 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak 8 puana ulaşan İzmir temsilcisi, 2'nci sıradan 5'inci basamağa geriledi.

İlk 3 haftada rakiplerine gol izni vermeyen kırmızı-lacivertliler, Kırklareli deplasmanında kalesinde ilk kez gol gördü. Grupta 24Erzincanspor liderlik koltuğunu Kastamonuspor'dan devralırken Altınordu'nun zirveyle arasındaki 2 puanlık fark sabit kaldı. Bu hafta ligde evinde lider Erzincanspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kırklarelispor Kırklareli Altınordu Futbol Güncel İzmir Spor

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