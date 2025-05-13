DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Altınordu, Kastamonuspor'u Mağlup Ederek Avantaj Sağladı

Altınordu, Kastamonuspor'u Mağlup Ederek Avantaj Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir temsilcisi Altınordu, 2'nci Lig Play-off 2'nci Tur ilk maçında Kastamonuspor'u 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti. Teknik direktör Namet Ateş, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirtti. Kaptan Eren Tokat, sevinci Kastamonu'daki rövanş maçından sonra yaşamayı hedeflediklerini ifade etti.

İZMİR,

2'nci Lig Play-off 2'nci Tur ilk maçında evinde Kastamonuspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, cuma günü deplasmanda oynanacak rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. İlk turda da Adana 01 FK'yı dış sahada seri penaltılar sonucu 5-3 yenerek elemeyi başaran kırmızı-lacivertliler, yoluna emin adımlarla devam etti. Altınordu cuma günü Kastamonu'da oynanacak rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlik halinde adını grup finaline yazdıran takım olacak. İzmir temsilcisinin tek farklı yenilgisi durumunda ise maç uzayacak.

Takımı ile ilk kez iç sahada oynayıp kritik galibiyetle tanışan Teknik Direktör Namet Ateş, oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getirdi. Maçın ardından soyunma odasında konuşan Ateş, "Sahada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadınız. Sahamızda bizi izleyenlere güzel bir futbol izlettiniz. Artık bu maç geride kaldı. Kısa bir zaman sonra rakibimizle bu defa deplasmanda karşılaşacağız. O maça çok iyi hazırlanıp turu kazanmak istiyoruz. Sahada ortaya koyduğunuz futboldan dolayı hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

KAPTAN EREN TEMKİNLİ

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden İzmir ekibinde futbolcular, taraftarların tezahüratlarına karşılık verirken onların üçlü çektirme taleplerine Altınordu kaptanı Eren Tokat, "Fazla sevinmeyelim. Sahamızda maçı kazandık. Sadece ilk maçı kazandık. Asıl sevincimizi Kastamonuspor ile oynayacağımız maçtan sonra yapalım. Bizleri tribünlere gelip desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizlere asıl sevinci Kastamonu'da oynanan maçtan sonra yaşatacağız" dedi.

SAMİ'NİN DALYA SEVİNCİ

Altınordu'nun Öz Kaynak Sistemi oyuncularından Sami Satılmış, Altınordu forması altında 100'üncü maçına çıktı. Kastamonuspor ile oynanan maçtan önce genç futbolcuya Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ve Kulüp Müdürü Barış Ertosun tarafından üzerinde 100 sırt numaralı forma hediye edildi. Altınordu'nun resmi hesaplarından da "100'üncü maç... Şanlı armamız için çıktığın her maçta ter, emek ve yürek vardı. Bu formayla yazdığın hikayenin 100'üncü sayfası kutlu olsun Sami Satılmış" paylaşımı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan'a yönelik suikastta yeni detaylar! İlk kez adres işaret edildi

Suikast itirafı gündem yaratmıştı, yeni detaylar ortaya çıktı
Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam

Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.