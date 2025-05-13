Altınordu, Kastamonuspor'u Mağlup Ederek Avantaj Sağladı

İZMİR,

2'nci Lig Play-off 2'nci Tur ilk maçında evinde Kastamonuspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, cuma günü deplasmanda oynanacak rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. İlk turda da Adana 01 FK'yı dış sahada seri penaltılar sonucu 5-3 yenerek elemeyi başaran kırmızı-lacivertliler, yoluna emin adımlarla devam etti. Altınordu cuma günü Kastamonu'da oynanacak rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlik halinde adını grup finaline yazdıran takım olacak. İzmir temsilcisinin tek farklı yenilgisi durumunda ise maç uzayacak.

Takımı ile ilk kez iç sahada oynayıp kritik galibiyetle tanışan Teknik Direktör Namet Ateş, oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getirdi. Maçın ardından soyunma odasında konuşan Ateş, "Sahada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadınız. Sahamızda bizi izleyenlere güzel bir futbol izlettiniz. Artık bu maç geride kaldı. Kısa bir zaman sonra rakibimizle bu defa deplasmanda karşılaşacağız. O maça çok iyi hazırlanıp turu kazanmak istiyoruz. Sahada ortaya koyduğunuz futboldan dolayı hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

KAPTAN EREN TEMKİNLİ

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden İzmir ekibinde futbolcular, taraftarların tezahüratlarına karşılık verirken onların üçlü çektirme taleplerine Altınordu kaptanı Eren Tokat, "Fazla sevinmeyelim. Sahamızda maçı kazandık. Sadece ilk maçı kazandık. Asıl sevincimizi Kastamonuspor ile oynayacağımız maçtan sonra yapalım. Bizleri tribünlere gelip desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizlere asıl sevinci Kastamonu'da oynanan maçtan sonra yaşatacağız" dedi.

SAMİ'NİN DALYA SEVİNCİ

Altınordu'nun Öz Kaynak Sistemi oyuncularından Sami Satılmış, Altınordu forması altında 100'üncü maçına çıktı. Kastamonuspor ile oynanan maçtan önce genç futbolcuya Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ve Kulüp Müdürü Barış Ertosun tarafından üzerinde 100 sırt numaralı forma hediye edildi. Altınordu'nun resmi hesaplarından da "100'üncü maç... Şanlı armamız için çıktığın her maçta ter, emek ve yürek vardı. Bu formayla yazdığın hikayenin 100'üncü sayfası kutlu olsun Sami Satılmış" paylaşımı yapıldı.