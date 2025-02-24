Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim
Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı

Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Altınordu Kadın Voleybol Takımı 1. Lig'e Yükseldi

Altınordu Kadın Voleybol Takımı 1. Lig'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu Kadın Voleybol Takımı, Nevşehir'de düzenlenen Play-Off etabında ikinci olarak yeni sezonda 1. Lig'de oynama hakkı kazandı. Normal sezonda lider tamamladıkları müsabakalar ile bu başarıya ulaşan İzmir ekibi, tarihi bir zafer elde etti.

Altınordu Kadın Voleybol Takımı, Nevşehir'de düzenlenen Play-Off etabında ikinci olmayı başararak yeni sezonda 1. Lig'de oynama hakkı kazandı.

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu'nun kadın voleybol takımı tarihi bir başarıya imza atarak 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Normal sezonda TVF Kadınlar 2. Lig 5. Grup'ta yer alan kırmızı-lacivertliler, ligi birinci sırada tamamladı ve üst lig için play-off oynama hakkı kazandı. Nevşehir'de düzenlenen play-off etabını da ikinci sırada noktalayan İzmir ekibi, bu sonuçla 1. Lig'e çıkmaya hak kazandı. Kırmızı-lacivertli kadın voleybolcular, gelecek sezondan itibaren 1. Lig'de mücadele edecek. Altınordu'ya madalyalarını Nevşehir Voleybol İl Temsilcisi İlhan Ekici verdi. Şeytan'a kupasını ise Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) Başkan Yardımcısı Onur Hoşnut'un elinden aldı. Konuyla ilgili Altınordu FK resmi hesabı da paylaşım yaparak, "2024-2025 AXA Sigorta Kadınlar 2. Lig final etabı maçları sonunda gelecek sezon 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Altınordu Voleybol Takımımızı kutluyoruz. Altınordu Voleybol Takımımıza gelecek sezon 1. Lig'de başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi
img

Ali Koç'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına yanıt
img

Survivor'a 2 bomba yarışmacı dahil oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm

Gezi'deki görüntüleri sorulan Karadağlı'dan dikkat çeken sözler
Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi

Fatih Altaylı anket yaptı sonucu görünce apar topar sildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.