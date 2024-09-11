Üye Girişi
Haberler

Altınordu İyi Bir Başlangıç Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı ilk iki maçta 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak sezona iyi bir başlangıç yaptı. İlk 2 haftada 4 puan toplayan İzmir ekibi, lider Kastamonuspor'un 2 puan gerisinde bulunuyor. Ayrıca, 17 yaşındaki Burak Gültekin formayı kaparak dikkatleri üzerine çekti.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı ilk iki maçta 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, lige başarılı giriş yaptı. Olcay Şahan yönetiminde 2024-2025 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan İzmir ekibi, ligin ilk haftasında İnegölspor'u ağırladı. Zorlu rakibini 2-0 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, sezonun açılışını 3 puanla yapmış oldu. İkinci hafta mücadelesinde Kepezspor'a konuk olan Altınordu, rakibiyle golsüz berabere kalarak ilk 1 puanını almış oldu.

İlk iki haftada 4 puan toplayan İzmir ekibi, lider Kastamonuspor'un 2 puan gerisinde bulunuyor.

17 yaşındaki Burak, formayı kaptı

Oyuncu yetiştirmesiyle ön plana çıkan Altınordu, yeni sezonunun başlangıcıyla birlikte yeni bir yıldız daha Türk futboluna sunmaya hazırlanıyor. Ligin ilk 2 maçında İnegölspor ve Kepezspor ile karşı karşıya gelen Altınordu'da, altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Burak Gültekin formayı kapmayı başardı. Geçtiğimiz sezon U19 takımında görev yapıp bu sezon A takıma yükselmeyi başaran 17 yaşındaki futbolcu, ilk 2 karşılaşmada ilk 11'de yer alırken 180 dakika da oyunda kalmayı başardı. Genç oyuncu sergilediği performansla beğeni toplarken, Teknik Direktör Olcay Şahan'ın da bu sezon vazgeçilmez oyuncularından birisi olacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Gültekin Altınordu Güncel izmir Spor

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Cenazeyi alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

 İtirafçı mahkemede ifade değiştirdi: Narin'in cesedini tek başıma çuvala yerleştirdim

Narin cinayetinin itirafçısı mahkemede ifade değiştirdi

 Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
AK Partili Ensarioğlu'ndan yeni açıklama: Amca görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir

AK Partili vekil bildiklerini değil herkesin dillendirdiği senaryoyu tekrarladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ATV CANLI İZLE 11 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV canlı yayın bilgileri! AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harç ücretleri 2024 ne zaman yatırılacak? EN HAMARAT BENİM CANLI İZLE 11 EYLÜL | En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor? En Hamarat Benim son bölümde neler oldu? ŞOK AKTÜEL 11- 17 EYLÜL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede? FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE (11 EYLÜL) Fatih Ürek Gelin Görümce dün hangi gelin kazandı? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri! Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?
title