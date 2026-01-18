Haberler

Altınordu puanları topluyor

Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, evinde İskenderunspor ile 1-1 berabere kalarak kümede kalma mücadelesinde önemli bir puan elde etti. Son 5 maçta 8 puan toplayan Altınordu, düşme hattından uzaklaşma hedefini sürdürüyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Play-Off potasında yer alan İskenderunspor'la 1-1 berabere kalan düşme hattındaki Altınordu, güçlü rakibinden puan kopararak kümede kalma iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi. İzmir temsilcisi son 5 müsabakada sadece 1 kez mağlubiyet alırken, 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puanı hanesine yazdırdı. Altınordu iç sahada ise yine galip gelemedi. Kırmızı-lacivertliler bu sezon seyircisi önünde çıktığı 10 müsabakada 7 mağlubiyet, 3 beraberlik gördü.

Altınordu'nun teknik direktörü Ender Traş, sahaya farklı duygular içerisinde çıktığını dile getirerek, "Bir yanda doğup büyüdüğüm, her kademesinde görev alıp, şampiyonluklar yaşayıp, kaptanlığını yaptığım ve 2 sene önce teknik direktör olarak Play-Off oynadığımız yuvam. Diğer taraftar kısa sürede büyük bir aidiyet duyduğum, Cumhuriyetimizle yaşıt asırlık çınar Türkiye'nin Altınordu'su. Bu büyük camiayı ayakta tutmak için karakteri yüksek oyuncu kardeşlerimle, evlatlarımla beraber son terimize kadar yüksek özveri ve mücadele içinde olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
